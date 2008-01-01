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Красноярские рекорды погоды



ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 28 августа



Накануне центральные и южные районы Красноярского края находились в теплом секторе циклона, с центром в районе Омска. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-8 градусов. И в ряде населенных пунктов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



Среди рекордсменов краевой центр Красноярск, где столбик термометра остановился отметки +30.9 градуса, что выше предыдущего на 2.7 градуса, зафиксированного в 2-16 году. В Ванаваре новый абсолютный максимум температуры для 27 августа теперь составляет +28.2, предыдущий наблюдался в 1962 году со значением +25.2. В Богучанах воздух прогрелся до +30.4, оставив позади 1973 год с температурой +28.5.



К концу рабочей недели циклон отправится на северо-восток, оставляя в своем тылу центральные и южные районы Красноярского края. Пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, местами прогремят грозы, ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с и тепло спадет днем до 18..23 градусов. / meteonovosti.ru /



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