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Новости погоды

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Жара охватила центральные области России

ИА "Метеоновости" / 12:24 Вторник, 28 августа

  Август отсчитывает последние дни, продолжая традиции уходящего жаркого лета. Начало осени не принесет кардинальных перемен в погоде, но местами пройдут дожди и жара спадет.

Среднесуточная температура воздуха в центре России сейчас превышает климатическую норму на 3-6 градусов. Такой подарок нам преподнес антициклон, с центром над Средней Волгой. В понедельник центральные области оказались на западной и юго-западной периферии этого антициклона. Воздух здесь нагревался до 30 градусов, в Воронежской и Владимирской областях местами до 31.

В середине недели центр антициклона отправится на юго-восток, и приблизится к границам с Казахстаном. Центральные области останутся на его западной периферии. При малооблачной погоде осадков не будет вовсе, днем 25..31, в Воронежской области до 32, в Белгородской до 33 градусов. Среднесуточная температура воздуха останется выше многолетних значений на 4-6 градусов.

В четверг с запада подойдет атмосферный фронт, который в центральных областях отметится непродолжительными дождями, местами с грозами и ветром в порывах 12-17 м/с, и жара спадет, преобладающая температура днем 23..28, в Калужской области 20..25 градусов.

Зона непродолжительных дождей местами накроет и Черноземья, сбивая жару до 23..28, в Брянской области до 21..26. Лишь в Тамбовской области, на юге Воронежской и в Белгородской областях удержится жаркая погода с температурой днем 31..33 градуса.

К концу рабочей недели Центральный округ окажется во власти дождей кратковременного характера, прогремят грозы, при грозах усилится ветер, днем температура вполне комфортная 20..25, в Черноземье до 28, в Тверской, Ярославской и Смоленской областях 17..23 градуса. / meteonovosti.ru /
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