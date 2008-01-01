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Новости погоды

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Август тешит жаркими днями Москву и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 11:12 Вторник, 28 августа

  Август продолжает одаривать жителей столичного региона солнечной и жаркой погодой. Накануне среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6 градусов.

На главной метеостанции Москвы ВДНХ 27 августа воздух прогревался до +29 градусов, в районе ТСХА было +29.6, в центре, на Балчуге столбик термометра вплотную приблизился к отметке +30 (+29.8). А вот на автоматической станции, что находится на Магистральной, была зафиксирована температура +30 градусов.

В Подмосковье разброс температуры небольшой от 28 до 29 градусов. В Люберцах, Зарайске, Воскресенск и Электроуглях +29.8, даже на севере и северо-западе, в Талдоме и Клину было +29 градусов. Самая высокая температура +30.4 градуса наблюдалась в Серебряных Прудах, в Коломне +30.2. / meteonovosti.ru /
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