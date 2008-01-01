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Новости погоды

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Юг Дальнего Востока во власти сильных дождей

ИА "Метеоновости" / 10:49 Вторник, 28 августа

  Атмосферный фронт, протянувшийся по югу Дальнего Востока, периодически формируются мини-циклоны, углубляясь, они поливают сильными дождями, пополняя копилку осадков.

Вот и минувший день не стал исключением. В Амурской области в населенных пунктах Зея и Береговой выпало 21-22 мм, в Тыгде и Джалинде налило 36 мм. Сильные дожди наблюдались и в Приморском крае, в Богополе выпало до 22 мм, а в Чугуевке до 30 мм.

В середине недели волновой циклон из Забайкалья выйдет на Приамурье, углубится, давление в центре понизится до 1005 гПа, с ним и будут связаны дожди разной интенсивности и продолжительности.

Этот же циклон охватит своим влиянием и Хабаровский край, который и отметится сильными дождями, в отдельных районах ливневого характера.

В четверг центр циклона переместится на Хабаровский край. В Амурской области распогодится и осадков не ожидается. А вот в Хабаровском крае будут продолжаться дожди, местами сильные.

Атмосферный фронт циклона прольет дожди в середине недели и в Приморье, на западе они местами будут сильные. В четверг зона сильных дождей с грозами охватит весь край. При такой ситуации на реках сохранится высокий уровень воды с достижением опасной отметки. Не исключены значительные затопления в пониженных участках местности, и подтопления ряда населенных пунктов, дорог, мостов. / meteonovosti.ru /
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