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Новости погоды

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Из летописи московской погоды 28 августа

ИА "Метеоновости" / 09:53 Вторник, 28 августа

  Подходит к концу август, последний месяц лета, а погода продолжает радовать солнцем и летней жарой, хотя дни становятся короче, а ночи холоднее. Среднесуточная температура воздуха составляет 14,2 градуса.

Бывает, что осень приходит раньше времени. Так, в 1973 году в ранние утренние часы было очень холодно, 2,6 градуса, как в октябре. А в 1938 году, наоборот, конец лета выдался жарким, были обновлены целых 5 температурных рекордов. В середине дня термометры показали 35,1 градуса. А это даже для июля очень жарко.

Сильные дожди, количеством осадков 26,8 мм, обрушились на столицу в 1988 году, а ночью над городом стелился туман.

В прошлом, 2017 году, температура воздуха была ниже нормы на 3 градуса. В ранние утренние часы термометры показали 10,6 градуса, да и днем воздух не прогрелся выше 11,3 градуса. В течение суток шли дожди, выпало до 19 мм осадков.

Сегодня, 28 августа, при переменной облачности осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 27..29 градусов, скорость южного ветра составит 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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