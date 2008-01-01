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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:16 Вторник, 28 августа



Антициклон по-прежнему удерживает свои позиции. Тем самым продлевая настоящую летнюю погоду для жителей Московского региона. При переменной облачности осадков не ожидается, воздух прогреется в Москве до 27..29 градусов, по области до 24..29. Ветер южного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление изменится мало и его значение будет близким к нормальному. Относительная влажность воздуха 25-30%.



Такие погодные условия по влиянию на организм можно охарактеризовать как щадящие, при которых метеопатические реакции развиваются реже даже у метеозависимых людей. Вероятность появления таких реакций у лиц с нарушениями компенсаторных механизмов, при метеозависимости, для которых даже слабые колебания факторов погоды иногда вызывают острые обострения заболевания или ухудшение общего самочувствия. Это, прежде всего, может отмечаться у людей с эмоциональными и вегетативными дисфункциями и с различными сосудистыми нарушениями, склонных к спастическим реакциям.



Однако еще раз стоит отметить, что погода сама по себе не является основной причиной болезни или ухудшения самочувствия. Желательно обратить внимание на лечение имеющегося заболевания, больше уделять внимание здоровому образу жизни, укреплению и закаливанию организма. Частой причиной недомогания, которые наблюдаются при изменении характера погоды, являются переутомление, хроническая усталость, в этом случае хорошим "лекарем" могут стать сами природные факторы. Погожие дни благоприятны для терренкуров и занятий активным отдыхом на свежем воздухе, незаменимы солнечные и воздушные процедуры, которые улучшают функцию сердечно-сосудистой и нервной системы, оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние. / meteonovosti.ru /



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