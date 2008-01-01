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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 27 августа
Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 22..24 градуса, по области 20..24. Сохранится южный ветер 2-7 м/с. / meteonovosti.ru /
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