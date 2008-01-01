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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 27 августа



В 15 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 28..29 градусов, Северном 28..30 градусов, Северо-восточном 28..29 градусов, Восточном 28..29 градусов, Юго-восточном 29..30 градусов, Южном 28..29 градусов, Юго-западном 28..29 градусов, Западном 27..28 градусов, Северо-западном 29 градусов.



В Зеленограде ясно, температура воздуха 28 градусов, на территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 28..29 градусов. / meteonovosti.ru /



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