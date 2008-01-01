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Новости погоды

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Непогода в Германии

ИА "Метеоновости" / 13:37 Понедельник, 27 августа

  В Германии 26 августа было ненастно и ветрено. Виной тому - атмосферные фронты, пересекавшие Европу. Прошли дожди, в отдельных районах отмечались грозы и мелкий град. Ветер в порывах достигал штормовой силы, 28 м/с.

В ближайшие дни в Германии возможны кратковременные дожди - скажется влияние североатлантического циклона, который пройдет чуть севернее страны. Преобладающая температура воздуха в ночные часы 11..16 градусов, днем 20..25, что немного выше привычных значений. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+28
Пн.
27 авг.
+27
Вт.
28 авг.
+25
Ср.
29 авг.
+28
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Абадан		 -1
Ла-Пас

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Мама

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