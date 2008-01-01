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Непогода в Германии



ИА "Метеоновости" / 13:37 Понедельник, 27 августа



В Германии 26 августа было ненастно и ветрено. Виной тому - атмосферные фронты, пересекавшие Европу. Прошли дожди, в отдельных районах отмечались грозы и мелкий град. Ветер в порывах достигал штормовой силы, 28 м/с.



В ближайшие дни в Германии возможны кратковременные дожди - скажется влияние североатлантического циклона, который пройдет чуть севернее страны. Преобладающая температура воздуха в ночные часы 11..16 градусов, днем 20..25, что немного выше привычных значений. / meteonovosti.ru /



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