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Небывалая жара в Японии



ИА "Метеоновости" / 13:29 Понедельник, 27 августа



В Японии установилась очень жаркая погода, температура воздуха превышает привычные значения на 4-6 градусов. Каждый день в стране восходящего солнца перекрываются температурные рекорды. Не стал исключением и минувший день, 26 августа. В середине дня термометры в Токио показали +36 градусов, оставив позади рекорд 2008 года, когда было 34,8 градуса. В Фукуоке было еще жарче, 36,2 градуса, на 0,3 градуса жарче, чем в 2010 году.



28 августа температура начнет понижаться. В Токио пройдут небольшие дожди, прогремят грозы, термометры покажут 31..33 градуса. В Фукуоке жарче, 32..34, также не обойдется без дождей и гроз. / meteonovosti.ru /



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