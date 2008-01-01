Новости погоды
В Забайкалье бушуют ветра
ИА "Метеоновости" / 12:34 Понедельник, 27 августа
Забайкальский край в минувший день, 26 августа, оказался на пути следования холодного атмосферного фронта. Было дождливо и ветрено. А на востоке Забайкальского края ветер в порывах усиливался до 25 м/с. В предстоящий день, 28 августа, атмосферное давление в регионе подрастет, но и об атмосферных фронтах забывать не стоит. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы, порывы ветра достигнут 10-15 м/с, температура воздуха в ночные часы 9..14 градусов, местами 2..7, а днем вполне комфортные 21..26, в отдельных районах 16..21 градус. / meteonovosti.ru /
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