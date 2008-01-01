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Новости погоды
Рекордное количество осадков выпало в Карелии
ИА "Метеоновости" / 12:03 Понедельник, 27 августа
Атмосферные фронты циклона, центр которого находится над Баренцевым морем, принесли сильные дожди на Кольский полуостров, в Северо-Западный район и в Карелию. Количество выпавших осадков 26 августа достигало 15 мм. Для Сортавалы это количество стало рекордным, до этого рекордным считались 13 мм, зафиксированные в 2014 году.
28 августа атмосферное давление в Карелии начнет расти, регион окажется в барическом гребне. Но из-за неустойчивости на высотах местами не обойдется без кратковременных дождей, воздух в дневные часы прогреется до 16..21 градуса. / meteonovosti.ru /
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