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До конца августа в Москве сохранится теплая погода



ИА "Метеоновости" / 11:52 Понедельник, 27 августа



погодой, хотя ночи становились все длиннее и свежее. Но в последних числах месяца даже минимальная температура воздуха на большей части столичного региона вернется к почти июльским значениям.



В начале рабочей недели в регионе сохранится влияние малооблачного антициклона. 28 и 29 августа при переменной облачности осадков не ожидается, минимальная температура в Москве 12..16 градусов, в пониженных местах в Подмосковье до 7. Днем воздух прогреется до 27..29 градусов, что выше нормы почти на 6 градусов и больше соответствует концу июля.



30 августа погода начнет портиться, к столице с запада приблизится атмосферный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. 31 августа влияние фронта сохранится и без дождя не обойдется. За счет увеличения облачности днем станет менее тепло: в Москве 24..26 градусов, по области 21..26.



За последние дни месяца местами выпадет до 20 % месячной нормы осадков. Эти дожди не восполнят дефицит августовских осадков, но могут понизить степень пожарной опасности в Московской области.



И начало осени в Москве будет теплым, хотя и не везде без небольших дождей, как и положено новому сезону! / meteonovosti.ru /



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