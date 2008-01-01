Новости погоды
Аномальное тепло в Сибири
ИА "Метеоновости" / 11:29 Понедельник, 27 августа
В Сибири установилась очень теплая погода. На большей части территории температура воздуха превышает привычные показатели на 4 градуса, в южных районах аномалия доходит до 6 градусов, а на Таймыре и до 8. По югу региона перемещаются циклоны, хорошо прогретый воздух поступает из Казахстана. А на север - в теплых секторах атлантических циклонов.
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Как правило, в такой ситуации не обходится без температурных рекордов. На этот раз городом-рекордсменом стал Красноярск. 26 августа воздух в городе прогрелся до 29,3 градуса. Предыдущий рекорд, 28,3 градуса, остался в 2001 году.
28 августа южные районы Красноярского края окажутся в тыловой части циклона. Пройдут дожди, местами сильные и очень сильные, прогремят грозы, возможен даже град. Ветер в порывах будет усиливаться до 25 м/с, преобладающая температура днем 22..27 градусов, местами 13..18. / meteonovosti.ru /