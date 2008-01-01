

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди в Приморье



ИА "Метеоновости" / 10:50 Понедельник, 27 августа



Приморский край снова оказался под ударом стихии. "Soulik" продолжает демонстрировать крутой нрав. Но шторм уже заметно ослабел. В настоящее время он переместился далее на восток и побережью не угрожает.



В минувший день, 26 августа, с этим штормом были связаны сильные дожди, которые усугубили паводковую ситуацию на реках и стали причиной возникновения наводнений. Но именно 26 августа осадков было сравнительно немного, по сравнению с тем, что было ранее. Но всё равно значительно, выпало до 26 мм небесной влаги.



28 августа погода в Приморском крае начнет налаживаться, атмосферное давление подрастет, но и осадки не исключены - атмосферные фронты напомнят о себе дождями различной интенсивности. А 29 и 30 августа к Приморью подойдет очередной вихрь из Китая, пройдут дожди, в отдельных районах ливни и грозы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



