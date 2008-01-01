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О геомагнитной обстановке в начале недели
ИА "Метеоновости" / 10:08 Понедельник, 27 августа
По данным Института Прикладной геофизики Росгидромета, в конце суток 25 августа зарегистрировано начало геомагнитной бури.
Индекс "К", который высчитывается на основе измерений магнитного поля, проводящихся ежедневно с трехчасовым интервалом, показал, что он был наивысшим в средних и высоких широтах в период 06-09 ч ВСВ 26 августа. При этом он был больше 5-ти. А значениями, начиная с 5, обозначаются геомагнитные бури, которые создают серьезные помехи прохождению коротких волн, а при сильных бурях (8 и 9) делают прохождение коротких волн невозможным. Именно таким было значение индекса "К" утром 26 августа в приполярных широтах Европейской территории.
В связи с магнитной бурей, по данным среднеширотных станций геомагнитное поле 25 августа было спокойным с активным периодом в конце суток. А по данным высокоширотных станций - от спокойного до умеренно возмущенного. Изменился и прогноз на ближайшее время. Так, геомагнитное поле 26 августа до умеренно возмущенного, а 27 августа от слабо возмущенного до неустойчивого.
Неустойчивость геомагнитной обстановки может сказаться на самочувствии метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вызвать необъяснимые приступы нервозности даже у вполне здоровых людей, а не только у лиц с психо-эмоциональными нарушениями. А, впрочем, лучше не думать о магнитной буре, а наслаждаться последними теплыми днями лета!
Улучшают функцию сердечно-сосудистой и нервной системы может активный отдых на свежем воздухе даже в вечерние часы,, принятие солнечных и воздушных процедур. Постарайтесь использовать и этот погожий день и вечер для прогулок и укрепления Вашего здоровья! / meteonovosti.ru /
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