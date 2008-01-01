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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:07 Понедельник, 27 августа

  Последний понедельник календарного лета, благодаря удерживающему свои позиции антициклону, порадует жителей Московского региона по-настоящему летней солнечной погодой.

По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 27 августа ожидается переменная облачность. Без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 26..28 градусов, по области 23..28. Ветер южного направления 2-7 м/с.

В целом, заметных колебаний метеопараметров не ожидается, близким к нормальному будет фон атмосферного давления, оптимально и содержание кислорода в воздухе. И хотя в дневные часы температура довольно высокая, жара переносится в конце лета заметно легче, чем в июне и июле. Такая погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций даже у большинства метеозависимых людей. А вот улучшить настроение, создать благоприятные условия для активного отдыха на свежем воздухе, принятия солнечных и воздушных процедур, вполне может, ведь все это улучшают функцию сердечно-сосудистой и нервной системы. Постарайтесь использовать и этот погожий день для отдыха и укрепления Вашего здоровья!

27 августа геомагнитный фон прогнозируется неустойчивым. / meteonovosti.ru /
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