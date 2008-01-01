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Новости погоды

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Тепло дошло до крайнего севера Сибири

ИА "Метеоновости" / 14:10 Воскресенье, 26 августа

  С южными ветрами на крайнем севере Сибири, на острове Диксон резко потеплело. 25 августа температура достигла абсолютного максимума за историю метеонаблюдений, поднявшись до отметки в 15,7 градуса. Предыдущий раз почти также тепло было в 2003 году, но тогда рекорд был скромнее, всего 15 градусов. На погоде крайнего севера Сибири в ближайшее время скажется влияние циклона, который продвигается вдоль арктического побережья на восток. Пройдут небольшие дожди, и усилится ветер. Эти два обстоятельства не дадут температуре особенно повыситься. И она в ближайшее время начнет падать, возвращаясь к привычным значениям. / meteonovosti.ru /
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