

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Урале после дождей заморозки



ИА "Метеоновости" / 14:04 Воскресенье, 26 августа



После сильных дождей, которые были на Урале в выходные дни, в начале следующей недели, 27 августа распогодится, но воздух с севера теплом не отличается. Поэтому в Пермском крае и Свердловской области ближайшие две ночи, 27 и 28 августа до -2 градусов. Прохладно будет и днем, температура не выше +20 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



