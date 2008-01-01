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Новости погоды

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На Урале после дождей заморозки

ИА "Метеоновости" / 14:04 Воскресенье, 26 августа

  После сильных дождей, которые были на Урале в выходные дни, в начале следующей недели, 27 августа распогодится, но воздух с севера теплом не отличается. Поэтому в Пермском крае и Свердловской области ближайшие две ночи, 27 и 28 августа до -2 градусов. Прохладно будет и днем, температура не выше +20 градусов. / meteonovosti.ru /
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