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В Карелии будут продолжаться дожди и похолодает



ИА "Метеоновости" / 14:00 Воскресенье, 26 августа



В Карелии в эти дни августа снова потеплело. В Петрозаводске 25 августа превзойдет абсолютный максимум температуры за всю историю метеонаблюдений для этого дня. Температура повысилась до 25,4 градуса, Тогда как предыдущий максимум 23,4 градуса отмечался три года назад, в 2015 году. Прохождение атмосферного фронта с запада отметилось сильными дождями. В Сортавале днем 26 августа и в ночь на 27 августа выпала треть от месячной нормы осадков, 26 мм. Следующий атмосферный фронт подходит с запада. В его зоне в Карелии ближайшей ночью и завтра утром (27 августа) ожидается сильный дождь. Дожди освежат воздух, днем 27 августа не выше 15..20 градусов. И такой относительно прохладной погода будет в первой половине последней недели августа, до 29 числа. / meteonovosti.ru /



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