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ИА "Метеоновости" / 12:24 Воскресенье, 26 августа
К полудню температура в Москве повысилась. На севере и в центре столицы было 27 градусов, на юго-западе Новой Москвы, в районе Внуково и на Воробьевых горах 26 градусов тепла. Ветер южной четверти 1-5 м/с. Атмосферное давление немного упало и составило 748 мм рт.ст. Относительная влажность понизилась до 30-35%. / meteonovosti.ru /
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