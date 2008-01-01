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ИА "Метеоновости" / 12:24 Воскресенье, 26 августа



К полудню температура в Москве повысилась. На севере и в центре столицы было 27 градусов, на юго-западе Новой Москвы, в районе Внуково и на Воробьевых горах 26 градусов тепла. Ветер южной четверти 1-5 м/с. Атмосферное давление немного упало и составило 748 мм рт.ст. Относительная влажность понизилась до 30-35%. / meteonovosti.ru /



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