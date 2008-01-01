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Новости погоды

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В Красноярском крае лето продолжается

ИА "Метеоновости" / 12:15 Воскресенье, 26 августа

  Теплом порадовала погода жителей Красноярского края. В южных районах местами воздух прогревался до 30 градусов, на юге Таймыра было до 20 градусов. Дожди в прошедшую субботу, 25 августа были не особенно затяжные и сильные. Они отмечались на севере Красноярского края и в Хакасии. В начале недели, 27 августа в северных районах Восточной Сибири температура немного понизится. На юге Таймыре днем 14..19 градусов, местами пройдет дождь. А вот в Эвенкии, несмотря на дожди и грозы, будет еще по-летнему тепло, 20..25 градусов. В центральных районах и на юге края сохранится жаркая погода, днем температура за 30 градусов! Но приближающийся циклон прольет дожди, прогремят грозы с порывистым ветром до 15-20 м/с. В Красноярске 27 августа ожидается максимальная температура 29..31 градус. И погода будет без осадков. Может быть превышен температурный рекорд за период метеонаблюдений, а он насчитывает более 90 лет. Предыдущий максимум для 27 августа составляет 28,2 градуса за 2016 год. / meteonovosti.ru /
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