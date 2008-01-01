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Новости погоды

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На юге Сибири похолодает

ИА "Метеоновости" / 11:38 Воскресенье, 26 августа

  Циклон, который перемещается по территории Сибири с запада на восток, не оставляет шансов продлиться лету. На большей части Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и на Алтае в конце текущей недели, 26 августа и в начале следующей, 27 августа дождливо и ветрено. Причем, в Томской области 27 августа дожди могут усилиться. Ветер остается южным и будет усиливаться до 18 м/с, а в предгорьях Алтая до 22 м/с. Дневная температура не превысит 15:21 градуса. На юге Кемеровской области и в Алтайском крае воздух еще прогреется до 28 градусов. / meteonovosti.ru /
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