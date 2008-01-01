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Дождливый август в Приморье



ИА "Метеоновости" / 11:32 Воскресенье, 26 августа



Дождливый август в Приморье



В нынешнем августе в Приморском крае выпало много осадков. Месячная норма, около 150 мм, например для Владивостока, была выполнена уже за первые 20 дней месяца, а в третьей декаде край испытал влияние сразу двух тихоокеанских тайфунов. И сильные дожди шли несколько дней подряд с небольшим перерывом. В итоге во Владивостоке месячная норма осадков превышена на 30%



В воскресенье в Приморье погода еще с дождем и порывистым ветром. В понедельник, 27 августа во Владивостоке вечером небольшой дождь, а по территории края местами дожди кратковременные. И в первой половине недели примерно такая же погода сохранится, несмотря на местный антициклон. / meteonovosti.ru /



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