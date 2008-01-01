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В Приморье сложная паводковая обстановка



ИА "Метеоновости" / 10:20 Воскресенье, 26 августа



Сегодня, 26 августа, сохраняется сложная паводковая обстановка в бассейне реки Раздольная. По основному течению реки Раздольная в Октябрьском, Уссурийском районах уровни воды достигли категории опасного гидрологического явления, с затоплениями близлежащих территорий. На малых притоках реки Раздольная максимальные уровни дождевого паводка прошли. Сегодня ожидается прохождение максимальных уровней дождевого паводка на приграничной с Китаем территории в Октябрьском районе (дополнительного притока воды не ожидается), и начнется постепенный спад воды, с 27 августа интенсивность спада увеличится. В ночь на 27 августа максимальные уровни паводка пройдут на территории Уссурийского района с превышением опасных отметок до 0,8 м, сохранится подтопление хозяйственных объектов, в дальнейшем ожидается спад воды. На реке Раздольная в Надеждинском районе максимальные уровни паводка ожидаются днем 27 августа, с достижением опасных гидрологических отметок. На реках Михайловского, Черниговского, Спасского, Партизанского, Шкотовского, Чугуевского, Анучинского, Яковлевского, Пограничного, Ханкайского, Лазовского, Ольгинского районов подъем уровня воды за сутки составил 0,3 ≈ 1,2 м. Подтоплены поймы рек, участки дорог, прилегающих территорий. 26 августа на малых реках, 27 ≈ 28 августа в верхнем и среднем течении рек ожидается прохождение максимальных уровней дождевого паводка, с подтоплением близко расположенных к рекам территорий. В Черниговском районе в нижнем течении реки Илистая, при прохождении максимальных уровней дождевого паводка, 27 ≈ 28 августа сохраняется угроза достижения уровнем воды опасной отметки со значительным затоплением пойменных мест, подтоплением участков дорог, сельхозугодий. На реках Приморского края сохраняется период повышенной водности и значительной увлажненности бассейнов рек. Водность большинства рек превышает норму преимущественно в 1,8 - 3,2 раза. / meteonovosti.ru /



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