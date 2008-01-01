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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:08 Воскресенье, 26 августа

  В уходящем антициклоне утро в Москве и Подмосковье выдалось солнечным, и температура стала быстро повышаться. В 9 часов на главной метеостанции столицы, ВДНХ было 22 градуса, на юго-западе Новой Москвы, в районе Внуково, 19 градусов тепла. На северо-западе термометры показали 20 градусов, а на юго-востоке 21 градус. Местами наблюдался полный штиль, в отдельных районах - ветер южной четверти до 2 м/с, на юго-западе города, в районе Воробьевых гор с порывами до 6 м/с. Атмосферное давление в пределах климатической нормы, 749 мм рт.ст. Относительная влажность невысокая, 40-50%. / meteonovosti.ru /
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