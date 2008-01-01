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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:55 Воскресенье, 26 августа
Август приближается к своему завершению, но в этом году погода продолжает баловать москвичей летним теплом. Однако проявляется это тепло уже лишь в дневные часы, когда солнце прогревает воздух до вполне комфортных значений. Ночи же стали заметно холоднее и это один из признаков приближающейся осени. Несмотря на это, самая холодная ночь 26 августа за всю историю инструментальных наблюдений над погодой осталась позади. Она отмечалась в 1921 году, когда под утро воздух остыл до температуры +1.6 градусов.
А самым теплым этот день по-прежнему принадлежит 1938 году, в котором последняя пятидневка месяца вся оказалась жаркой. Максимальная температура 26 августа составила +35.3 градусов.
Сильными дождями вошел в метеорологическую летопись этот день в 1986 году, за сутки на город вылилось 39.4 мм осадков, то есть половина месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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