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Воскресенье
26 августа 2018
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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:55 Воскресенье, 26 августа

  Август приближается к своему завершению, но в этом году погода продолжает баловать москвичей летним теплом. Однако проявляется это тепло уже лишь в дневные часы, когда солнце прогревает воздух до вполне комфортных значений. Ночи же стали заметно холоднее и это один из признаков приближающейся осени. Несмотря на это, самая холодная ночь 26 августа за всю историю инструментальных наблюдений над погодой осталась позади. Она отмечалась в 1921 году, когда под утро воздух остыл до температуры +1.6 градусов.

А самым теплым этот день по-прежнему принадлежит 1938 году, в котором последняя пятидневка месяца вся оказалась жаркой. Максимальная температура 26 августа составила +35.3 градусов.

Сильными дождями вошел в метеорологическую летопись этот день в 1986 году, за сутки на город вылилось 39.4 мм осадков, то есть половина месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+22
Вс.
26 авг.
+26
Пн.
27 авг.
+27
Вт.
28 авг.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Абадан		 -6
Червиния

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Бельцы

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