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Новости погоды

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В центре России ночью заметно похолодало

ИА "Метеоновости" / 13:49 Суббота, 25 августа

  Август вступил в завершающуюся фазу, что сразу сказалось на ночной температуре. И если днем воздух прогревается до вполне комфортных летних значений, с закатом солнца он начинает стремительно выхолаживаться. В ночь на пятницу минимальная температура в центральных областях Европейской России изменялась от 4 до 12 градусов. Самыми теплыми стали Орловская и Брянская области, здесь температура ниже 12 градусов не опускалась. А самыми холодными Тамбовская и Рязанская области. На востоке этих областей под утро воздух остыл до температуры 4..5 градусов.

В Тамбове минимальная температура составила 4.3 градуса, что стало новым суточным рекордом минимальной температуры для 24 августа. До этого рекорд этих суток, +4.7 градусов, принадлежал 1942 году. В ночь на субботу распределение ночной температуры было аналогичным, но информация о рекордах пока не поступила. / meteonovosti.ru /
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