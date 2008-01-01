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Новости погоды

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На черноморских курортах сухо и тепло

ИА "Метеоновости" / 12:34 Суббота, 25 августа

  В текущие выходные дни и в первой половине предстоящей недели, благодаря антициклону, на юге Европейской России сохранится благоприятная погода. Осадков не ожидается и тепло. Даже в ночные часы от 14 до 19 градусов, лишь в предгорьях Краснодарского края до 11 градусов, а также по северу Ростовской и Волгоградской областей, дневная температура от 27 до 32 градусов, а местами и до +34.

На черноморском побережье ночью по-прежнему тепло, от 19 до 24 градусов, днем, как и на всей территории от 27 до 32 градусов, местами до +35. Дискомфорт в погоду может внести порывистый восточный и северо-восточный ветер, усиливающийся местами до 13-18 м/с.

Температура воды в Крыму около 21 градуса, на черноморском побережье Краснодарского края от 22 градусов в районе Анапы до 25 градусов в районе Сочи. / meteonovosti.ru /
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