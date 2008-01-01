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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:33 Суббота, 25 августа

  При малооблачном небе температура воздуха постепенно повышается, и в полдень ее значение составило от 23 до 26 градусов. Самая низкая температура в районе московских аэропортов Внуково и Шереметьево (23.4 и 23.9 соответственно), а теплее всего - в центре города, на Балчуге (+25.8). Осадков не отмечается. Атмосферное давление неизменно 750 мм рт ст, что немного выше нормы. Относительная влажность воздуха понизилась до 31%. Ветер южный и юго-западный 1-3 м/с, в районе МГУ порывы до 6 м/с, в районе ТСХА - до 8 м/с, в районе аэропорта Шереметьево до 11 м/с. / meteonovosti.ru /
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