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Контрасты сибирской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:41 Суббота, 25 августа



Сферу влияния над погодой Сибири поделили между собой циклонические вихри и погожие антициклоны. Циклоны разгулялись в основном в южных районах сибирских простор. В пятницу самый активный из них кружил над Омской областью, где пролил сильные дожди, количеством до 18 мм. Атмосферные фронты, связанные с циклоном протянулись далеко на восток, вплоть до южных районов Красноярского края, где также минувший день был дождливым, выпало до 20 мм осадков. Еще один вихрь облюбовал юго-восток Сибири. В Иркутской области он проявил себя сильным дождем, выпало до 28 мм осадков. Сильный дождь прошел и в Забайкальском крае, где копилка осадков пополнилась на 22 мм.



А северные территории не спешат покидать антициклоны. Они свели к минимуму, а местами и исключили выпадение осадков.



А вот контрастов в температуре не отмечалось. На всей территории Сибири она была на 2-4 градуса выше нормы и в дневные часы даже на Ямале и Таймыре повышалась до +20 градусов, в южных районах колебалась от 22 до 27 градусов. / meteonovosti.ru /



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