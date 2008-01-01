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В выходные в Приморье сильные дожди



ИА "Метеоновости" / 11:23 Суббота, 25 августа



В пятницу и в ночь на субботу Приморский край оставался под влиянием тропического циклона, центр которого кружил над югом Японского моря. Он сохранили дождливую погоду. За этот период в крае выпало до 83 мм осадков. Сегодня циклон, став внетропическим, переместится на Приморье, что сохранит неблагоприятную погоду: сильный и очень сильный дождь, ветер 19-24 м/с, на мысах до 28 м/с.



В воскресенье центр циклона переберется на восток, охватив ненастной зоной юг Сахалина и Курильской гряды, где пройдут сильные дожди с ветром 13-18 м/с. В Приморском крае дожди сохранятся, но их интенсивность начнет постепенно ослабевать. В понедельник атмосферное давление с приходом в эти края антициклона подрастет и существенных осадков уже не ожидается. / meteonovosti.ru /



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