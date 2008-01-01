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Новости погоды

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Якутия снова в дождях

ИА "Метеоновости" / 11:02 Суббота, 25 августа

  Небольшой по площади циклон проложил дорожку по южной половине Якутии. Именно здесь в конце рабочей недели отмечались наиболее интенсивные осадки. В центральных районах Республики местами выпало до 21 мм осадков. Но самыми сильными дожди были на крайнем юге Якутии. В поселке Нагорный, расположенном на границе с Амурской областью, месячная копилка осадков пополнилась на 24 мм. При этом температурный фон оставался довольно высоким. Среднесуточная температура превысила норму на 4 градуса, а ее максимальное значение в дневные часы в центральных районах Якутии составило 13:18 градусов, в южных - до +21.

В ближайшие сутки якутский циклон сместится на акваторию Охотского моря. Но неустойчивая погода в Республике сохранится. Виной тому станет очередной волновой циклон, поднимающийся с юга. В большей степени его влияние отразится на погоде Амурской области. Но в стороне от ненастья не останутся и южные районы Якутии, где прошумят ливни с грозами и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /
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