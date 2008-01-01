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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:06 Суббота, 25 августа

  Субботнее утро встретило москвичей солнечной и теплой погодой. Температура воздуха уже в 9 часов утра повысилась до 18:21 градуса. Самой высокой она была на ВДНХ, 21.3 градуса, а самой низкой в районе Внуково, 18.1 градуса. Осадков не отмечалось, атмосферное давление 750 мм рт ст, что немного выше нормального, относительная влажность воздуха невысока, 43%. Ветер с юго-запада дует со средней скоростью 1-3 м/с. / meteonovosti.ru /
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