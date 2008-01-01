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Новости погоды

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Из архива погоды в Санкт-Петербурге

ИА "Метеоновости" / 09:59 Суббота, 25 августа

  Санкт-Петербург знаменит своими дождями. Но не только. Температура тоже нередко удивляла жителей города. Так, в 1983 году воздух под утро остыл до 4,4 градуса, а в 1900 году было тепло, 28,7 градуса. Наблюдались и сильные дожди, 40,7 мм осадков выпало в городе в 1959 году. Почти половина месячной нормы.

В прошлом, 2017 году, было облачно, отмечался слабый дождь, температура воздуха ночью составила 11,8 градусов, а днем воздух прогрелся не выше +16,2.

Сегодня, 25 августа, в северной столице временами будет приниматься дождь, температура воздуха в дневные часы составит 21..23 градуса. / meteonovosti.ru /
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