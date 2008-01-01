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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:57 Суббота, 25 августа



Погожий антициклон побалует в субботний день москвичей и жителей Подмосковья. При малооблачной погоде день окажется теплым и сухим. При южном ветре, который подует со скоростью 2-7 м/с, в послеполуденные часы в Москве воздух прогреет до 24..26, по области до 21..26 градусов. Атмосферное давление немного понизится, но останется на повышенном фоне, 749 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 30%. Среднесуточная температура воздуха на 3-4 градуса окажется выше климатической нормы.



Погода в Москве ожидается комфортной, без резких колебаний метеопараметров. Такие погодные условия по влиянию на организм можно охарактеризовать как щадящие, при которых метеопатические реакции развиваются реже даже у метеозависимых людей. Вероятность появления таких реакций у лиц с нарушениями компенсаторных механизмов, при метеозависимости, для которых даже слабые колебания факторов погоды иногда вызывают острые обострения заболевания или ухудшение общего самочувствия. Это прежде всего, может отмечаться у людей с эмоциональными и вегетативными дисфункциями и с различными сосудистыми нарушениями, склонных к спастическим реакциям.



Однако, еще раз стоит отметить, что погода сама по себе не является основной причиной болезни или ухудшения самочувствия. Желательно обратить внимание на лечение имеющегося заболевания, больше уделять внимание здоровому образу жизни, укреплению и закаливанию организма. Частой причиной недомогания, которые наблюдаются при изменении характера погоды, являются переутомление, хроническая усталость, в этом случае хорошим "лекарем" могут стать сами природные факторы. Погожие дни благоприятны для терренкуров и занятий активным отдыхом на свежем воздухе, незаменимы солнечные и воздушные процедуры, которые улучшают функцию сердечно-сосудистой и нервной системы, оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние. / meteonovosti.ru /



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