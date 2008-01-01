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Тайфун приближается к Приморью



ИА "Метеоновости" / 14:09 Пятница, 24 августа



В Приморье тайфун "Soulik" только начинает проявлять себя и основные осадки пройдут 25 августа, а на Южную Корею этот вихрь уже обрушился. Здесь прошли очень сильные ливни. Менее чем за сутки, выпало до 93 мм осадков. Были повреждены линии электропередач, подмыты дороги.



25 августа тайфун переместится на север полуострова, где еще возможны очень сильные дожди и порывистый ветер, а на юге интенсивность осадков уменьшится. 26 августа существенных осадков не ожидается. Атмосферное давление в регионе начнет расти. / meteonovosti.ru /



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