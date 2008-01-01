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Новости погоды

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Сильные дожди обрушились на Иркутскую область

ИА "Метеоновости" / 13:45 Пятница, 24 августа

  На пути следования активных фронтов циклона оказалась Иркутская область. В регионе не обошлось без сильных грозовых ливней. А количество выпавших осадков в ночь на 24 августа достигло 58 мм. Прошедшие дожди помогли справиться с лесными пожарами и заметно снизили уровень пожарной опасности. Но сильные ливни без последствий не обходятся. В Иркутске и в Усть-Илимске из-за дождей оказались размыты дороги, повалены несколько деревьев. В настоящий момент ведутся работы по расчистке улиц. Уровень воды в реках пока в пределах нормы.

25 августа атмосферные фронты будут хозяйничать в регионе. Поэтом в отдельных районах не обойдется без ливневых дождей и гроз, ветер в порывах будет усиливаться до 16 м/с. / meteonovosti.ru /
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