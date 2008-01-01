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Новости погоды

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Аномальная жара в Европе

ИА "Метеоновости" / 13:29 Пятница, 24 августа

  Жаркая погода установилась в Центральной и Западной Европе. Под влиянием антициклонов воздух в дневные часы раскалялся до 33 градусов и выше. И это в тени, на солнце было еще жарче. Снова копилка рекордов пополнилась. В Берлине и в Дрездене термометры показали 34,6 градуса. В Лейпциге 34,2 градуса. Рекордно жарко было и в Польше.

25 августа атмосферные фронты принесут долгожданные дожди, которые освежат воздух. Температура заметно понизится и вернется к привычным значениям. / meteonovosti.ru /
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