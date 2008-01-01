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Новости погоды

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Наводнение в Висконсине

ИА "Метеоновости" / 12:49 Пятница, 24 августа

  В начале недели, 20 и 21 августа на севере и северо-востоке США прошли сильные ливни. Больше всего небесной влаги выпало на Висконсин. В штате объявлено чрезвычайное положение. В округе Дейн ливневые дожди и наводнение стали причиной серьезных убытков. Количество выпавших за два дня осадков достигло 380 мм, а это около трети годовой нормы. Были подтоплены дороги и населенные пункты. Многие жители вынуждены были оставить свои дома. Но как только ситуация стабилизируется, люди вернутся в оставленные дома. / meteonovosti.ru /
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