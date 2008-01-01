|
|
|
Новости погоды
Наводнение в Висконсине
ИА "Метеоновости" / 12:49 Пятница, 24 августа
В начале недели, 20 и 21 августа на севере и северо-востоке США прошли сильные ливни. Больше всего небесной влаги выпало на Висконсин. В штате объявлено чрезвычайное положение. В округе Дейн ливневые дожди и наводнение стали причиной серьезных убытков. Количество выпавших за два дня осадков достигло 380 мм, а это около трети годовой нормы. Были подтоплены дороги и населенные пункты. Многие жители вынуждены были оставить свои дома. Но как только ситуация стабилизируется, люди вернутся в оставленные дома. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.