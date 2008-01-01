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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:40 Пятница, 24 августа

  В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20..22 градуса, Северном 20..23 градуса, Северо-восточном 20..22 градуса, Восточном 20..21 градус, Юго-восточном 20..22 градуса, Южном 20..22 градуса, Юго-западном 20..21 градус, Западном 19..21 градус, Северо-западном 21..23 градуса.

В Зеленограде ясно, температура воздуха 20..21 градус, на территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 20..21 градус. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+21
Пт.
24 авг.
+23
Сб.
25 авг.
+25
Вс.
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+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+45
Эль-Хуфуф		 -1
Беллинсгаузен

некомфортное место: Зелена-Гура
комфортное место: Вильянди

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