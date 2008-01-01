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Температура на юге Курильской гряды бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 12:16 Пятница, 24 августа



На Курильских островах установилась очень теплая погода. Температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов. Погоду в регионе определяет антициклон, в условиях безоблачной погоды воздух прогревается до 25 градусов и выше. В Южно-Курильске 23 августа был перекрыт температурный максимум. Воздух в городе прогрелся до 27,4 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем в 1970 году.



Но уже в субботу, 25 августа влияние на погоду начнут оказывать атмосферные фронты циклона, который проливает дожди в Приморье. На островах пройдут дожди, на юге сильные. Ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с. Температура резко понизится. Днем 9..14 градусов, даже не юге 14..19. О новых рекордах можно на время забыть. / meteonovosti.ru /



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