Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
24 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Приморье снова непогода

ИА "Метеоновости" / 11:45 Пятница, 24 августа

  Тропические циклоны не часть проходят в опасной близости от Приморья. А в текущем месяце сразу 2 вихря, почти подряд, решили испортить выходные дни жителям юга Дальнего востока.

23 августа погода в Приморье прошли дожди различной интенсивности, в южных районах местами сильные, с количеством осадков до 31 мм. Из-за дождей, связанных с прохождением атмосферных фронтов тайфуна "Soulik" уровень воды в реках Приморья поднялся до опасных отметок. Некоторые реки вышли из берегов и затопили значительные территории.

В субботу, 25 августа, Приморье окажется под воздействием сразу 2 тропических возмущений: тайфуна "Soulik", который станет терять мощь, и усиливающимся циклоном " Сimaron". В крае вновь пройдут дожди от небольших до умеренных, местами сильные и очень сильные. Ветер на побережье будет усиливаться до 15-20 м/с, на мысах до 28 мс/с. Преобладающая температура 21..26 градусов.

26 августа влияние тайфунов сохранится, погода станет еще более "опасной". Из-за сильных ливней в южной половине края осложнится ситуация на реках. Возможно подтопление больших территорий, дорог и населенных пунктов.

Лишь к началу новой недели погодные условия улучшатся, но гидрологическая ситуация сохранится напряженной.  / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+21
Пт.
24 авг.
+23
Сб.
25 авг.
+25
Вс.
26 авг.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Эль-Хуфуф		 -1
Беллинсгаузен

некомфортное место: Зелена-Гура
комфортное место: Вильянди

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100