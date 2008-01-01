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В Приморье снова непогода



ИА "Метеоновости" / 11:45 Пятница, 24 августа



циклоны не часть проходят в опасной близости от Приморья. А в текущем месяце сразу 2 вихря, почти подряд, решили испортить выходные дни жителям юга Дальнего востока.



23 августа погода в Приморье прошли дожди различной интенсивности, в южных районах местами сильные, с количеством осадков до 31 мм. Из-за дождей, связанных с прохождением атмосферных фронтов тайфуна "Soulik" уровень воды в реках Приморья поднялся до опасных отметок. Некоторые реки вышли из берегов и затопили значительные территории.



В субботу, 25 августа, Приморье окажется под воздействием сразу 2 тропических возмущений: тайфуна "Soulik", который станет терять мощь, и усиливающимся циклоном " Сimaron". В крае вновь пройдут дожди от небольших до умеренных, местами сильные и очень сильные. Ветер на побережье будет усиливаться до 15-20 м/с, на мысах до 28 мс/с. Преобладающая температура 21..26 градусов.



26 августа влияние тайфунов сохранится, погода станет еще более "опасной". Из-за сильных ливней в южной половине края осложнится ситуация на реках. Возможно подтопление больших территорий, дорог и населенных пунктов.



Лишь к началу новой недели погодные условия улучшатся, но гидрологическая ситуация сохранится напряженной. / meteonovosti.ru /



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