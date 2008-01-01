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Новости погоды

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Уходящий август в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:41 Пятница, 24 августа

  Август 2018 года порадовал устойчивой теплой погодой, аномалия средней суточной температуры воздуха в городе окажется около +3 градусов. И уходящий месяц войдет в число 10 самых теплых за последние 140 лет.

В числе призеров остаются 2010 год с аномалий +5,4 градуса и 1938 год с аномалией 5,3 градуса.

А по осадкам подводить итого еще рано, за 25 дней в Москве количество осадков повсюду не превысит 30 мм. В последние дни августа ожидаются дожди, которые могут "подмочить" излишне сухой месяц. / meteonovosti.ru /
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