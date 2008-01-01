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Новости погоды
Дожди и грозы в Сибири
ИА "Метеоновости" / 10:33 Пятница, 24 августа
По центральным районам Сибири с запада перемещается активный циклон с развитой системой атмосферных фронтов. В среду фронты циклона вызвали обильные осадки в Новосибирской и Томской областях, в центре и на юге Красноярского края, где местами выпало до 35 мм осадков, ливни сопровождались грозами.
В среду и в четверг сильные дожди с грозами отмечались на западе Иркутской области, местами выпало более 20 мм осадков. В пятницу холодный фронт с волнами снова станет причиной ливней, гроз, местами очень сильных дождей на всей территории Иркутской области, в Бурятии, местами не исключен град.
Затем сильные дожди и грозы распространятся на территорию Забайкальского края. / meteonovosti.ru /
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