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Дожди и грозы в Сибири



ИА "Метеоновости" / 10:33 Пятница, 24 августа



По центральным районам Сибири с запада перемещается активный циклон с развитой системой атмосферных фронтов. В среду фронты циклона вызвали обильные осадки в Новосибирской и Томской областях, в центре и на юге Красноярского края, где местами выпало до 35 мм осадков, ливни сопровождались грозами.



В среду и в четверг сильные дожди с грозами отмечались на западе Иркутской области, местами выпало более 20 мм осадков. В пятницу холодный фронт с волнами снова станет причиной ливней, гроз, местами очень сильных дождей на всей территории Иркутской области, в Бурятии, местами не исключен град.



Затем сильные дожди и грозы распространятся на территорию Забайкальского края. / meteonovosti.ru /



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