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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:55 Пятница, 24 августа

  В Московском регионе установился антициклональный характер погоды. Будет солнечно и без осадков. После достаточно прохладной ночи, днем солнце прогреет воздух в столице до 22..24 градусов, в Подмосковье до 20..25 тепла. Атмосферное давление существенно не изменится и останется повышенным. Относительная влажность воздуха 30-40%.

В целом погода в Москве и области будет довольно комфортной, содержание кислорода даже в дневные часы останется в пределах нормальных значений. Лишь повышенный фон атмосферного давления могут привести к серьезным проблемам с сосудами. Людям, которые остро реагируют на изменения атмосферного давления, и которые входят в группу риска, а, это прежде всего, гипертоники, перенесшие серьезные сосудистые нарушения, должны быть более внимательными к своему состоянию. Желательно контролировать артериальное давление, не забывать принимать лекарственные препараты, нормализующие давление, найти время для прогулок на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
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