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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:27 Четверг, 23 августа



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19..20 градусов, Северном 19..21 градус, Северо-восточном 20 градусов, Восточном 19..20 градусов, Юго-восточном 20..21 градус, Южном 19..21 градус, Юго-западном 19..20 градусов, Западном 19..20 градусов, Северо-западном 20..21 градус.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19..20 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19..20 градусов. / meteonovosti.ru /



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