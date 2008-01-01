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В Западной и Центральной Европе очень жарко



ИА "Метеоновости" / 14:30 Четверг, 23 августа



Весь август с очень короткими передышками на юге Франции, в Австрии, в Швейцарии, в центральных и южных землях Германии удерживается аномально жаркая погода. И июль был аномально жарким на большей части Зарубежной Европы.



В этих двух месяцах в Германии и в Австрии были зафиксированы многочисленные рекорды максимальной температуры. Там в основном господствовали антициклоны или размытые барические поля, в которых воздух очень сильно разогревается при отсутствии ветров и облаков.



В среду во многих городах в Баварии, в земле Баден-Вюртемберг, почти повсеместно на юге и в центре Австрии, в Швейцарии температура поднималась до тридцати и выше градусов. Единственным спасением от жары становятся ночи, которые стали длиннее и воздух успевает остыть до комфортных значений, в отличие от июля и начала августа, когда и ночью температура не опускалась местами ниже +25 градусов.



В пятницу ситуация начнет меняться, перегревшиеся территории будут пересекать с северо-запада на восток фронты циклонов, которые перемещаются с Исландии на север Скандинавии. / meteonovosti.ru /



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