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Новости погоды

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В Западной и Центральной Европе очень жарко

ИА "Метеоновости" / 14:30 Четверг, 23 августа

  Весь август с очень короткими передышками на юге Франции, в Австрии, в Швейцарии, в центральных и южных землях Германии удерживается аномально жаркая погода. И июль был аномально жарким на большей части Зарубежной Европы.

В этих двух месяцах в Германии и в Австрии были зафиксированы многочисленные рекорды максимальной температуры. Там в основном господствовали антициклоны или размытые барические поля, в которых воздух очень сильно разогревается при отсутствии ветров и облаков.

В среду во многих городах в Баварии, в земле Баден-Вюртемберг, почти повсеместно на юге и в центре Австрии, в Швейцарии температура поднималась до тридцати и выше градусов. Единственным спасением от жары становятся ночи, которые стали длиннее и воздух успевает остыть до комфортных значений, в отличие от июля и начала августа, когда и ночью температура не опускалась местами ниже +25 градусов.

В пятницу ситуация начнет меняться, перегревшиеся территории будут пересекать с северо-запада на восток фронты циклонов, которые перемещаются с Исландии на север Скандинавии. / meteonovosti.ru /
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