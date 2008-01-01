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Новости погоды

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В Красноярском крае потепление

ИА "Метеоновости" / 13:33 Четверг, 23 августа

  Несмотря на влияние фронтов с запада и юго-запада и дожди с ними связанные, на большей части территории Красноярского края начинается заметное потепление. А причина в перестройке воздушных течений в средней тропосфере, они приобретают юго-западные направления.

Даже на Таймыре в субботу и в воскресенье температура будет повышаться до 15-21 градуса. В Эвенкии в воскресенье воздух прогреется до 21..26 градусов. В центральных районах и на юге Красноярского края в субботу кратковременные дожди летнего характера с грозами и порывистым ветром при грозе, температура повысится до 23..28 градусов, в воскресенье местами потеплеет до +30 градусов, а дожди маловероятны.

Средняя за сутки температура 26 августа ожидается на 8-10 градусов выше нормальной для последней пятидневки августа. В городах и населенных пунктах края в воскресенье не исключены рекорды тепла. / meteonovosti.ru /
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