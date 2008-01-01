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Много солнца и дальнейшее потепление в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:50 Четверг, 23 августа



лета не станут исключением.



В уходящем месяце в Москве не было ни аномальной жары, ни заметных похолоданий. А те, что случились 16 и 22 августа после прохождения холодных фронтов, были в основном во благо: воздушная масса кардинально поменялась, ветры северной четверти основательно проветрили Москву и ее окрестности. Обильные дожди, сопутствующие активным атмосферным фронтам, смыли пыль и грязь с улиц, напоили деревья и цветы на дачах и в парках. Были, конечно, и издержки, грозы и сильный ветер, который 21 августа в порывах достигал 20-25 м/с.



В последние выходные лета погода вновь благосклонна к жителям Москвы и Подмосковья. Ожидается море солнца, никаких дождей, рост дневной температуры, да и ночи станут теплее. Адвекция холодного воздуха в Московский регион прекратилась, ветры переходят на теплые юго-западные румбы и стихают. И все это обеспечивает погожий антициклон, который к пятнице полностью захватит столичный регион.



В пятницу в Москве сохранится высокий фон атмосферного давления, в ночь температура в Москве при ясном небе и слабом ветре понизится до 10 градусов, по области (преимущественно на востоке местами до 3..6 градусов). Днем 24 августа переменная облачность, без осадков, в Москве 22..24, по области 20..25 градусов.



В субботу температура воздух продолжит повышаться: в ночь на субботу в Москве 11..13. Днем 25 августа ясно, в Москве около 25-ти, по области от 21 до 26 градусов. В воскресенье станет еще на градус-другой теплее. Температура ожидается выше нормы на 4-5 градусов.



И последние дни лета останутся очень теплыми. / meteonovosti.ru /



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